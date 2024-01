'Bayern München en AC Milan onderhandelen over toptransfer, maar gesprekken zitten in totale impasse'

Bayern München moet deze winter de defensie versterken. Het verdedigende compartiment bleek de voorbije maanden hét pijnpunt van de Duitse topclub. De pijlen zijn geschoten, maar voorlopig is het niet raak.

Sky Sport Deutschland laat weten dat Bayern München die pijlen op Fikayo Tomori richt. Meer zelfs: Der Rekordmeister zat al rond de tafel met AC Milan, maar het is geen plezierreisje geworden.

I Rossoneri hebben namelijk laten weten dat ze niet zitten te wachten op de transfer van de 26-jarige verdediger. En de Italianen staan sterk in de schoenen. Tomori is een vaste waarde in San Siro én heeft nog een contract tot medio 2027.

Impasse

De marktwaarde van de vijfvoudig Engels international wordt geschat op veertig miljoen euro. Der Rekordmeister is dan wel bereid om een bedrag in die grootorde op te hoesten, maar Milan denkt aan een bedrag dat de helft hoger ligt. In het Nederlands: een impasse.