KAA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck maakt een bijzonder verrassende keuze

Hein Vanhaezebrouck is een trainer die recht in zijn schoenen staat. Een verrassende keuze maken, daar draait hij zijn hand dus niet voor om als die gewettigd is.

Zo'n verrassende keuze was blijkbaar aan de orde bij het aanduiden van de spelers die KAA Gent meeneemt op stage. Volgens Het Laatste Nieuws is ene Jorthy Mokio daarbij. Schrik niet als die naam u niet meteen iets zegt, want Mokio is amper 15 jaar. Hoewel hij bekend staat als een toptalent uit de jeugd, heeft hij ook nog geen profcontract getekend. Mokio is een centrale verdediger die eventueel ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld kan worden. Het is voor hem de eerste keer dat hij mag aansluiten bij de A-kern. Er zouden ook buitenlandse clubs geïnteresseerd zijn om hem aan te werven. Zet Vanhaezebrouck is boodschap voor Mokio Mogelijk is zijn selectie voor de stage een manier om hem dicht bij de club te houden, in afwachting van een overeenkomst tussen de Buffalo's en de speler. Vanhaezebrouck maakt ook ruimte voor andere jonge talenten om mee de trip naar Spanje te maken. Ook Vernemmen, Van Hauter, De Vlieger, Soumah en Ayindé gaan mee.