OFFICIEEL: KV Kortrijk stelt zijn nieuwe coach voor

Het heeft even op zich laten wachten, maar KV Kortrijk heeft een nieuwe coach gevonden. Glen De Boeck krijgt een opvolger uit Ijsland.

Zo wordt Freyr Alexandersson de nieuwe hoofdcoach van de Kerels. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen. Het wordt zijn tweede opdracht als hoofdcoach. Eerder was Alexandersson actief als T1 bij Lyngby BK in Denemarken.

Hij hielp de club toen met een promotie naar de Deense eerste klasse. Hij verlaat nu die ploeg en tekent tot 2026 bij KV Kortrijk.

Hij zal Jonathan Hartmann meenemen als assistent. De technische staf in Kortrijk blijft voor de rest gewoon behouden. Zelf was Alexandersson al enkele jaren assistent bij de nationale ploeg van Ijsland.