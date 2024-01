PSG, Manchester City, Tottenham én Borussia Dortmund willen hem héél graag en nu komt ook management van Bakayoko met nieuws naar buiten

Ook deze winter draait de geruchtenmolen een versnelling hoger als Johan Bakayoko een kaartje heeft gekocht. De Rode Duivel koos er deze zomer nog voor om PSV trouw te blijven. Kan hij opnieuw weerstaan aan de aanbiedingen?

PSG en Manchester City trokken afgelopen zomer al aan zijn mouw. Johan Bakayoko besloot echter om geen stappen over te slaan. Meer zelfs: de negenvoudig Rode Duivel zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2026 bij De Lampenclub.

De Engelse media weten dat ook Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund zich officieel in Eindhoven heeft gemeld. PSV is echter niet van plan om te verkopen. Maar uiteindelijk is het Bakayoko zelf - dat is bij voorgenoemde contractverlenging afgesproken - die de knoop zal moeten doorhakken.

Géén transfer, wel véél ambitie

"Op dit moment zijn die geruchten onzin", klinkt het bij AEPC (kantoor dat de belangen van Bakayoko behartigt, nvdr.) in een reactie. "Johan wil alles in het werk stellen om de titel te pakken met PSG. Daarbovenop wil hij ook in de Champions League zo ver mogelijk komen."