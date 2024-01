"Of ik nog Rode Duivel wil zijn?" Thibaut Courtois geeft zeer duidelijk antwoord

Thibaut Courtois heeft een bewogen 2023 achter de rug. De doelman liep een serieuze blessure op en gaf een veelbesproken interview aan Sporza.

De revalidatie van de Belgische doelman verloopt voorlopig goed. Hij deelde zaterdag nog een filmpje op sociale media waarin hij voor de eerste keer weer te zien is op een voetbalveld, aan het trainen weliswaar.

Hij was overigens ook te gast in het VRT-programma 'Vrede op Aarde'. Hier kwam hij nog even terug op het interview dat hij gaf.

"Vooral in België is het een serieuze zaak geweest, waar iedereen een mening over had en velen mijn punt niet begrepen. Het ging niet zozeer over die kapiteinskwestie. In die interlandperiode is er niet of nauwelijks met me gepraat. Ik voelde dat er niet op mij gerekend werd", vertelde Courtois tijdens het programma.

"Ik heb misschien iets te snel een keuze gemaakt. Maar ik ben ook maar een mens met gevoelens, ik ben geen robot. Maar goed: iedereen mag zijn mening hebben. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."

Hij doet wel een zeer geruststellende uitspraak. Hij wil nog Rode Duivel zijn. "Ik wil nog keepen voor België, maar word er niet jonger op. Ik voel dat die Europese verplaatsingen ook wegen. Meer blessures, ... Ik hoop wel dat de Duivels zover mogelijk geraken op het EK. Het WK van 2018 was misschien onze grootste kans, maar ik hoop dat we nu dichterbij succes kunnen geraken."