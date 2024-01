Wat als Bakayoko geen Rode Duivel was geworden: "Heb even overwogen om voor ander land te spelen"

Johan Bakayoko speelde voor de nationale jeugdploegen van ons land. Hij kon bij de seniors echter uit drie landen kiezen.

In maart van dit jaar was Johan Bakayoko er nog niet aan uit voor welk land hij als international aan de slag zou gaan. Hij wachtte toen op een telefoontje van Domenico Tedesco om zijn keuze definitief te maken.

Bakayoko had immers een heel sterke band met Ivoorkust. “Als ik samen ben met mensen van daar, dan voel ik een goede vibe. De mentaliteit spreekt me erg aan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“In Ivoorkust zijn de mensen vrolijker en staan ze positiever in het leven dan hier. Misschien omdat de zon daar elke dag schijnt. Ik heb ook even overwogen om voor de nationale ploeg van Ivoorkust te gaan spelen, maar mijn keuze is toch op België gevallen”, gaat hij verder.

Ook Rwanda was een mogelijkheid, maar uiteindelijk was de keuze toch snel gemaakt. “Ik ben geboren in België, maar tussen mijn eerste en zevende jaar heb ik bij mijn tante gewoond in Ivoorkust. Mijn vader wilde dat ik het land en de familie leerde kennen en toen ben ik daar een tijdje gebleven.”

Familie is zeer belangrijk voor Bakayoko. “Ik heb drie broers. Twee wonen er in Engeland, waar ze studeren. En mijn broer Ismael woont samen met mij in Eindhoven. Hij helpt me met alles en we vinden het fijn om dingen samen te doen, zoals voetbal kijken en op de PlayStation spelen.”