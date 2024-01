Brazilië heeft zijn nieuwe (verrassende) bondscoach gevonden

Fernando Diniz was de interim-bondscoach van de Braziliaanse nationale ploeg, maar hij wist al dat hij niet zou deelnemen aan de Copa America.

Carlo Ancelotti werd lange tijd genoemd als mogelijke kandidaat, maar de trainer van Real Madrid verlengde onlangs zijn contract. Diniz nam dan ook maar ontslag. Zo zat het land 6 maanden voor de Copa America van start gaat zonder coach.

Uiteindelijk wordt het een verrassende naam die Neymar en co zal gaan coachen: Dorival Junior. Zijn ontslag als coach van Sao Paulo werd zondag officieel aangekondigd en hij zal binnenkort worden gepresenteerd als de nieuwe bondscoach. De 61-jarige trainer is actief sinds 2002 en heeft gewerkt voor een groot aantal Braziliaanse clubs, maar dit wordt zijn eerste ervaring met het nationale team.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.



“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT