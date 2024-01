Filip Joos houdt zich niet in: "Een psychopaat, eigenlijk zou hij iedere match al met geel moeten beginnen"

Charles De Ketelaere speelde zondag met Atalanta gelijk tegen het AS Roma van Romelu Lukaku. De jonge Belg werd bij de rust al gewisseld.

Toch vond Filip Joos niet dat hij slechte prestatie leverde. "Het was een verrassing dat Charles De Ketelaere aan de aftrap stond. En - ondanks zijn wissel aan de rust - vond ik hem zeker niet slecht. Hij werkte hard zonder de bal, hield hem ook af en toe goed bij", vertelde hij bij Sporza.

Opvallend vond Joos wel dat de tegenstander van CDK er enorm hard in vloog. "En dan was er één moment... Mancini beging een fout waarvoor je in het judo uitgesloten wordt. De Ketelaere stond tegenover een psychopaat. Eigenlijk moet Mancini aan elke match met geel beginnen, want dat krijgt hij toch."

"Na die belachelijke overtreding ging de Italiaan nog 2 keer fel door. Dan speelt de reputatie van CDK, een mooie en brave Belgische voetballer die wegdeemsterde bij Milan, toch in het hoofd van de coach. Op dat moment is de wissel gemaakt", besluit Joos.