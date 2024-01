Opmerkelijk: Chaos tijdens wedstrijd van PSV en Bakayoko die bij 2-2 ruststand plots opnieuw wordt gespeeld

PSV en HSV speelden een oefenwedstrijd in Spanje. Bij de rust stond er een 2-2 tussenstand op het scorebord. Guilherme Ramos bracht HSV al snel op voorsprong maar Luuk de Jong maakte gelijk voor PSV.

Op het halfuur kregen de Duitsers een strafschop nadat Ramalho met rood van het veld werd gestuurd. HSV scoorde via de penalty, maar zag Luuk de Jong vlak voor rust alweer gelijkmaken.

Beide clubs wilden liever 11 tegen 11 spelen in de oefenwedstrijd. De scheidsrechter legde uit dat dit onmogelijk was. Daardoor zat er nog maar één ding op: gewoon opnieuw beginnen. En zo ging de wedstrijd opnieuw van start voor 45 minuten, met een 0-0 op het scorebord en met Ramalho aan de aftrap.

ℹ️🇬🇧 We are playing a new match of 45 minutes, eleven versus eleven. The score starts again at 0-0.



ℹ️🇳🇱 We spelen een nieuwe wedstrijd van 45 minuten, elf tegen elf. De stand is 0-0.