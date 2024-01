Aad de Mos komt met klare taal aan het adres van Yorbe Vertessen én PSV

Yorbe Vertessen kijkt om deze winter nog te vertrekken bij PSV. Hij heeft immers maar weinig zicht op speelminuten.

Yorbe Vertessen wil op zoek naar een nieuwe werkgever. Zo kan hij voluit gaan voor een basisplaats, want bij PSV Eindhoven is dat zo goed als onmogelijk.

Union Berlin, Toulouse en Valencia werden al genoemd als mogelijke bestemming van onze landgenoot. Er zou met een transfer vijf miljoen euro gepaard moeten gaan.

“Vertessen moet ook een stap gaan maken”, zegt Aad de Mos aan het Eindhovens Dagblad. “Voor beide partijen, PSV en Vertessen, is het het beste idee dat hij vertrekt. Hij is kansloos. Het is een goede invaller en een goed joch.”

De Mos prijst vooral de ingesteldheid van Vertessen. “Zonder gemor schikt hij zich in die rol en scoort hij toch weer. Hij heeft het bij Union goed gedaan in zijn uitleenbeurt. Er is veel interesse in hem, dus in het belang van beide partijen zou ik afscheid nemen van Vertessen.”

Volgens De Mos moet Vertessen niet veel meer ontwikkelen en is hij klaar om ergens in de subtop te spelen. “Het rijtje van clubs is een mooi rijtje, dus nu is het moment. Ook voor PSV als ze nog iets van geld voor hem willen vangen. Een miljoen of vijf is een mooi bedrag voor zo’n speler.”