Club Brugge-doelman Simon Mignolet wil dat er een opvallende nieuwe regel voor doelmannen komt

Doelmannen komen vaak in lastige situaties. Het gebeurt dan ook wel eens dat een keeper zwaar geblesseerd raakt, vaak aan het hoofd. Simon Mignolet ziet daar een oplossing voor.

Onlangs liep Paul Nardi van KAA Gent een verschrikkelijke blessure op. "Dat mag niet door mijn hoofd spoken", vertelde Mignolet bij Het Laatste Nieuws. "Dit is onze job. Ik heb destijds mijn neus en mijn oogkas gebroken. Dáárom verdienen wij ook veel geld. De buitenwereld ziet dat natuurlijk niet, maar fases zoals die van Paul Nardi – waarbij je een tik tegen het hoofd krijgt – gebeuren dagelijks op training."

"Ik weet goed genoeg dat er een oorzakelijk verband is tussen dat hoofdletsel en zijn beenblessure", gaat de doelman van Club Brugge verder. "Hoe los je zoiets op? Door een helm te verplichten. Het voetbal is nu eenmaal zodanig geëvolueerd."

Simon Mignolet weet dat het voetbal hard is veranderd, zeker voor doelmannen. Dat is volgens hem ook de reden van de hoofdletsels die ze soms oplopen.

"Vroeger moest je in de voeten van de tegenstander duiken. Dat léék spectaculairder, maar eigenlijk was het veel veiliger. Je hoofd was beschermd, want je dook met de handen vooruit. Nu kiezen keepers in één-tegen-één-situaties voor een blok. Wij ondernemen geen actie meer zoals vroeger. De aanvaller stormt op je af, terwijl wij zo lang mogelijk recht blijven. De kans dat je zo een doelpunt binnenkrijgt, is kleiner – je haalt ‘de chip’ eruit – maar je hoofd is wel vrij... "

"En in de buurt van de knieën en de benen van je tegenstander. Petr Cech heeft zo zijn schedel gebroken. Sammy Bossut ook. We laten ons als het ware door een auto omverrijden. Daarom lijkt het me geen onwijs idee om een helm voor doelmannen te verplichten", besluit Mignolet bij HLN.