Jesper Fredberg bevestigt: "Er ligt geen contract klaar voor Jan Vertonghen"

Geen man die Anderlecht dit seizoen al meer vooruit hielp dan Jan Vertonghen. Maar hoe groot is de kans dat hij volgend seizoen nog speelt voor paarswit?

Het verhaal van Jan Vertonghen bij RSC Anderlecht krijgt alsmaar mooiere wendingen. Paarswit doet het dit seizoen ontzettend goed en de prestaties van Jan Vertonghen helpen de club daarbij voor een heel groot deel.

Het is aan Jesper Fredberg om Vertonghen te overtuigen om na dit seizoen geen punt achter zijn carrière te zetten. Dat beseft de Deen maar al te goed.

“Er is een goeie dialoog tussen Jan en mezelf”, vertelt de sportieve baas van RSC Anderlecht aan Het Nieuwsblad. “We weten dat Anderlecht sowieso zijn laatste club wordt en daarom leggen we hem geen deadline op om over zijn toekomst te beslissen.”

Al mag het ook niet blijven duren, maar Fredberg bevestigt ook opvallend nieuws in het interview. “Pas als hij echt wacht tot in mei, ga ik achter zijn veren zitten. Het is ook niet zo dat zijn contract al klaar ligt. Zodra Jan ja zegt, gaan we rond de tafel.”