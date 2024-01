PSV-coach Peter Bosz is wel heel duidelijk over mogelijke transfer van Yorbe Vertessen

Yorbe Vertessen mikt op meer speelminuten. Bij PSV krijgt hij die voorlopig nog niet, er kwamen al veel geruchten over een mogelijke transfer. Nu heeft PSV-coach Peter Bosz zich ook duidelijk uitgelaten over het gebeuren.

Vertessen speelde dit seizoen al bijna iedere wedstrijd, maar mocht slechts twee keer starten. De 23-jarige Belg wil een basisplaats, maar dat lukt voorlopig nog niet bij PSV. Coach Peter Bosz ziet echter wel een belangrijke pion in hem.

"Ik heb met hem gesproken en ik heb gezegd dat hij wat mij betreft niet weg mag. Klaar", is Bosz zeer duidelijk volgens Het Nieuwsblad. "Voor mij is die discussie over. Hij is voor ons heel belangrijk geweest en ik weet zeker, dat hij nog belangrijk gaat worden. Maar uiteindelijk ga ik er niet over. Dat is de club."

PSV doet het enorm goed in de Eredivisie. De club uit Eindhoven staat met 48 punten alleen op kop. Dat zijn tien punten meer dan eerste achtervolger Feyenoord. Natuurlijk wil iedereen dan veel spelen, dat weet ook Bosz.

"Op basis van het seizoen dat we spelen kan ik me voorstellen, dat je daar heel graag bij wil horen. Uiteindelijk gaat het om het gevoel van een jongen."