Brugs burgemeester heeft klare mening over slaagkansen bouw nieuw stadion Club

Slaagt Club Brugge er eindelijk in om een nieuw stadion te bouwen? De provincie is een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opmaken. Maar op de infovergadering donderdag bleek dat de buurtbewoners er nog steeds tegen gekant zijn. Brugs burgemeester Dirk De fauw heeft wel vertrouwen.

De Brugse burgemeester denkt dat het er eindelijk van zal komen. “Ik begrijp dat ze zich zorgen maken. Voor alle duidelijkheid: ook het stadsbestuur had dit stadion liever op Chartreuse in Sint-Michiels ofwel langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters maar de Raad van State besliste daar dus anders over", zegt hij op de site van PZC.

"Als de vzw Groen blijft procederen, dan kan blauwzwart niet blijven wachten. Het voordeel van de Olympiasite is dat de bestemming van de gronden niet aangevochten kan worden. Enkel de omgevingsvergunning kan hier aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, reageert De fauw.

Het laatste woord ligt echter bij de Vlaamse regering. “Ik ben ervan overtuigd dat de 2 elementen die in februari 2023 voor de vernietiging van de omgevingsvergunning gezorgd hebben degelijk aangepakt werden in de nieuwe aanvraag. De stedebouwkundige verordening op vlak van parkeren werd aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad."

"Er is dus duidelijk gewerkt aan het aandachtspunt rond mobiliteit dus ik denk dat dit voldoende zal zijn om minister Zuhal Demir (N-VA) en de Vlaamse regering deze aanvraag te laten goedkeuren.”