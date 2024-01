Fredberg komt met duidelijk standpunt over titelambities van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht doet het goed dit seizoen. Het wordt stilaan ook tijd om over de titel te beginnen spreken als je naar de rangschikking kijkt.

In vergelijking met de voorbije jaren speelt RSC Anderlecht een topseizoen. De ploeg van trainer Brian Riemer staat tweede in de rangschikking van de Jupiler Pro League, met zes punten achterstand op competitieleider Union SG.

Met die statistieken wordt het volgens velen tijd om over de titel te beginnen spreken, maar daar wil Jesper Fredberg helemaal niet aan mee doen. En de Deen zegt precies waarom hij daar helemaal geen zin in heeft.

“Anderlecht heeft de jongste vijf jaar niet zo geweldig gepresteerd om nu al zo hoog van de toren te blazen”, klinkt het meteen in Het Nieuwsblad als hij de vraag krijgt voorgelegd.

“Dat zou onrespectvol zijn naar de concurrenten. Als het mathematisch zeker is dat we in de top zes zitten, bekijken we wel hoe we ervoor staan. Op dit moment ziet het er alleszins niet zo slecht uit.”

Al ziet hij het helemaal zitten op Champions Leaguevoetbal in het Lotto Park te spelen. Nog eventjes geduld dan maar?