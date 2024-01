OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Burnley eerste versterking bij Chelsea

De eerste versterking deze winter bij Burnley is een feit. David Datro Fofana wordt gehuurd van Chelsea. Dat meldt Burnley zelf via de officiële kanalen van de club.

De 21-jarige aanvaller wordt gehuurd tot aan het einde van dit seizoen. Datro Fofana hoopt bij Burnley indruk te kunnen maken.

Hij werd voor de winterstop al uitgeleend aan Union Berlin. Hij speelde 12 wedstrijden in de Bundesliga maar kon slechts één keer scoren.

We're pleased to confirm the signing of forward David Datro Fofana who joins on loan from Chelsea until the end of the season 📝



The 21-year-old Ivory Coast international becomes Vincent Kompany’s first signing of the January transfer window 🇨🇮



Welcome to Burnley, David 👏