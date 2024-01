Promotiedroom wordt groter: Wim De Decker & co hakken Standard in de pan en zetten opmars verder

De sfeer is stilaan goed in Beveren. En de opmars gaat onverminderd verder onder trainer Wim De Decker. Promotie is en blijft het grote doel van De Wase Leeuwen. Standard ging alvast voor de bijl.

SK Beveren trok voor zijn eerste wedstrijd van 2024 naar Luik, waar het speelde tegen Standard SL 16. En op de Académie Dreyfus werd flink uitgehaald tegen de Luikenaars. De troepen van Wim De Decker haalden het met 1-4. Beveren wint met liefst 1-4 op bezoek bij Standard en doet goede zaak in klassement Koyalipou was opnieuw een van de helden van Beveren, met een doelpunt voor en eentje na de rust. Ook Hrncar en Ismaheel deden de netten trillen voor de Wase Leeuwen, aan Luikse zijde kon enkel Olivier tussendoor scoren. Beveren profiteert van het puntenverlies van Beerschot en Patro Eisden om de kloof op de topposities wat kleiner te maken. Het mag zo blijven dromen van promotie, want de kloof met Beerschot is nog amper vier punten. Standard van zijn kant staat twaalfde en moet eerder naar beneden dan naar boven kijken voorlopig.