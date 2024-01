Sponsors sturen kordate taal naar bestuur KV Oostende: "Bestuursleden en directie bezig met zelfverrijking"

De sponsors van KV Oostende maken zich grote zorgen na al het negatieve nieuws over de club dat de laatste weken in de media komt. Zij willen een duidelijke communicatie over alles wat er aan de hand is en stellen hun eisen.

Bij KV Oostende zijn de financiële problemen groot. De sponsors vragen zich echter af waar hun geld voor gebruikt wordt. En er mag al zeker niet in het budget van de jeugdwerking gegraaid worden. “Voor ons als commerciële partners is dat een essentieel onderdeel van de werking van de club", kon Het Nieuwsblad de brief inzien. "Het kan niet zo zijn dat geld van de jeugdwerking gebruikt wordt om de NV in leven te houden. Bovendien wordt ons gevraagd om bepaalde facturen vroeger te betalen dan afgesproken.” Een schande Sommige sponsors zijn ook toeleveranciers en moeten wachten op hun geld. “We betreuren het te moeten horen dat er hoge salarissen en onkostenvergoedingen zijn toegekend aan de directie en het management. Een club die financieel en sportief niet stabiel is, maar waar de bestuursleden en directie bezig zijn met zelfverrijking, is een schande en verraadt het vertrouwen van de sponsors en fans." “Alleen vanwege een goede werkrelatie en goede service met de lokale mensen die bij de club werken, blijven we voorlopig aan boord als sponsor. We behouden echter het recht om onze positie te herzien als er geen oplossing komt voor de huidige situatie."





