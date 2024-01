🎥 Amadou Onana gaat vol door op Emiliano Martinez, Youri Tielemans maakt zijn comeback

In de Premier League hebben Everton en Aston Villa met 0-0 gelijkgespeeld. De twee ploegen aarzelden echter niet om flink in duel te gaan.

Zoals verwacht stond er maar één Belg op het veld aan de start van de wedstrijd. Youri Tielemans keerde twee dagen geleden terug op training en was wel weer in de selectie van Aston Villa.

Aan de andere kant van het veld was Amadou Onana vanaf de aftrap aan het spelen. Hij liet zich duidelijk ook voelen deze partij. Bij een bal richting Aston Villa-doelman Emiliano Martinez, ging Onana vol door op de doelman. De Argentijn, die er meestal snel bij is, leek toch even flink af te zien.

La tentative de meurtre d'Amadou Onana sur Emiliano Martinez. 😬



🎥 @playsports pic.twitter.com/ZRhO1IdRps — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) January 14, 2024

Tielemans mocht uiteindelijk nog een halfuur spelen. Tien minuten op het veld en hij kreeg een geel karton te zien. En hoe zit het met de doelpunten? Goodison Park vraagt zich dat nog steeds af, ondanks verschillende goede kansen voor beide partijen.