'Anderlecht twijfelt niet meer en doet formeel bod op centrale verdediger'

Zo meldt gerenommeerd transferexpert Fabrizio Romano dat Anderlecht een formeel bod heeft gedaan op Filip Helander. De Zweedse verdediger speelt momenteel bij Odense BK.

Hij ligt nog tot deze zomer onder contract bij de Deense club. Helander kwam afgelopen mercato pas over van Rangers FC waar Philippe Clement nu coach is. Verder speelde hij nog bij Hellas Verona en Bologna in Italië en bij Malmö in Zweden.

Volgens Fabrizio Romano zouden er de volgende dagen gesprekken plaatsvinden. Anderlecht zou zo eindelijk de centrale verdediger gevonden hebben waar de club al een tijdje naar op zoek was. Nu blijft het afwachten of er een akkoord komt.

🟣🇸🇪 Excl: Anderlecht have sent formal bid to Odense for Filip Helander as new centre back.



Discussions will take place in the next days. pic.twitter.com/NovxAZi9Nz