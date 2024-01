Transferstunt Ajax verbaast iedereen: persoonlijk akkoord is bereikt

Ajax heeft het dit seizoen nog niet onder de markt gehad, maar wil daar verandering in brengen. Deze week lekte al uit dat de Amsterdammers willen uitpakken met een toptransfer. En die zit in de pijplijn...

De transfer van Jordan Henderson naar Ajax is weer een stuk dichterbij gekomen. Het clubbestuur kwam tot een persoonlijk akkoord met de 33-jarige middenvelder. Nu moet er wel nog een akkoord gevonden worden met zijn huidige club, Al-Ettifaq.

Er ligt een contract voor anderhalf jaar klaar in Amsterdam. Juventus toonde ook interesse, maar Ajax speelde veel korter op de bal. De Oude Dame staat er financieel ook niet zo best voor en kan zijn contract niet overnemen in geval van een huur.

Ajax heeft de voorkeur om Henderson aan te kopen, en omdat dit ook de wens van de speler is, lijken de Amsterdammers in een goede positie te verkeren. Ajax is bereid ver te gaan op financieel gebied, en Henderson is bereid tot inleveren. Een terugkeer naar de Premier League lijkt belastingtechnisch niet interessant voor de middenvelder.