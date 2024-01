Vanhaezebrouck vindt oplossing bij eigen jeugd: 18-jarige meteen naar de A-kern

Hein Vanhaezebrouck heeft in januari wel wat personeelsproblemen. Er zijn redelijk wat jongens weg naar de Afrika en Asian Cup en dus verwacht hij ook versterkingen. Maar voor één positie lijkt hij in de eigen jeugd te hebben gegraven.

Gent is na het vertrek van Fofana en de afwezigheid van Hongi niet meteen dik bedeeld op de positie van aanvallende middenvelder. Op stage in Oliva merkte Vanhaezebrouck echter op dat ene Tibe De Vlieger het enorm goed doet en klaar is voor de A-kern.

Volgens Het Nieuwsblad wordt hij dan ook meteen overgeheveld naar de grote jongens. De 18-jarige aanvallende middenvelder scoorde al 7 keer in 15 matchen voor de beloftenploeg van Gent, die in de derde divisie uitkomt.

Hij zal binnenkort ook een nieuw contract moeten tekenen. In januari van vorig jaar kreeg hij al zijn eerste profcontract, maar dat zal nu aangepast worden. De gesprekken daarover lopen al.