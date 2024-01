📷 Op één dag twee trainers weg bij hun club in Challenger Pro League

De trainers sneuvelen als vliegen dit seizoen. Vandaag werd de samenwerking met twee trainers in de Challenger Pro League stopgezet.

Lierse K. heeft vandaag afscheid genomen van Jo Christiaens. De leiding wordt nu tijdelijk in handen gegeven van assistent Geert Emmerechts. Lierse Kempenzonen verloor zaterdag met 2-4 van Dender FCV. De ploeg pakte amper 0 op 9 in de laatste drie wedstrijden.

De nieuwe nederlaag betekende de druppel voor de positie van trainer Jo Christiaens. Assistent Geert Emmerechts neemt voorlopig over. Samen met de rest van de technische staf bereiden hij vanaf vandaag de wedstrijd tegen Deinze voor.

Directeur voetbalzaken Dirk Gyselincxk: “Allereerst wil ik Jo bedanken voor zijn inzet. Sinds zijn aanstelling was hij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aanwezig op de club. De sportieve resultaten van de laatste weken hebben ons tot deze beslissing gedwongen. We willen Jo hiervoor niet enkel met de vinger wijzen. De spelers moeten ook beseffen dat het veel beter moet, iedereen moet in de spiegel kijken.”

Ook Seraing moet op zoek naar een nieuwe trainer. De dag na de nederlaag tegen de Francs Borains diende Grégory Proment zijn ontslag in en dat werd door de club aanvaard.

Hij kwam in juli 2021 over van FC Metz naar RFC Seraing als coach van het beloftenteam. In juli 2022 trad hij toe tot de staf van José Jeunechamps als assistent. Sinds de start van het seizoen was hij hoofdtrainer.