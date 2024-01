Riemer zag onverwachte naam opduiken: "Waar heeft die de hele tijd gezeten?"

Brian Riemer mag vanaf nu 20 namen op het wedstrijdblad zetten. Een heel aangename verandering voor de Anderlecht-coach, want nu kan hij meer jongelingen in de wedstrijdkern opnemen. En er zijn er een paar die hem aangenaam verrast hebben.

Onder meer Mohamed Bouchouari. Die mocht mee op stage omdat Killian Sardella geblesseerd is en mag zich duidelijk verwachten aan een verlenging van zijn aflopend contract. “Ik heb genoten”, kwam Riemer verrassend uit de hoek bij Het Nieuwsblad.

“Hij is een typische goeie Anderlecht-speler en toen ik hem bezig zag, dacht ik: 'Waar heb jij al die tijd gezeten?' Maar er zijn nog beloften die opvielen. Tristan Degreef is nog zo iemand. Hoe hij voor de winter inviel in de bekermatch tegen La Louvière: dat was top."

Degreef mag zich - als de Futures hem niet nodig hebben - aan een paar selecties verwachten. "Goeie intensiteit en attitude. Wanneer Tristan omver getrapt werd, stond hij direct weer op. Ik ben er dus van overtuigd dat Degreef ook klaar is om wat minuten te verzamelen. Ook daarom moeten we wat ruimte maken in onze A-kern."