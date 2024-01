Cyril Ngonge, op weg naar Napoli, trapt na richting Club Brugge

Cyril Ngonge is een naam die tegenwoordig meer en meer in het nieuws komt. De jonge Belg staat op het punt om naar Napoli te trekken.

Cyril Ngonge maakt dit seizoen het mooie weer bij Hellas Verona in de Serie A. Zijn prestaties zullen hem een leuke transfer naar Napoli opleveren, want dit zit eraan te komen.

Maar ooit speelde Ngonge nog bij Club Brugge. In 2018 speelde hij zelfs een Champions League-wedstrijd mee met blauw-zwart onder Ivan Leko. Nu komt de Belgische aanvaller even terug op zijn periode bij Club. Echt positief is hij wel niet...

"Ze hebben me niet voldoende vertrouwen geven", begint hij volgens Het Nieuwsblad. "Van zodra Danjuma opnieuw fit was, voor wie ze veel geld hadden betaald, speelde ik niet meer. Als ze evenveel energie in mij hadden gestoken als in Charles De Ketelaere, had ik mooie dingen kunnen realiseren in Brugge", aldus Ngonge.