Italiaanse kranten zien hét teken aan de wand: 'Lukaku speelt om deze reden ook de komende seizoenen bij Roma'

De soap rond Romelu Lukaku trekt zich stilaan op gang. De Italiaanse media lijken te hinten dat de Rode Duivel ook de komende seizoenen bij AS Roma zal voetballen. Maar klopt dat wel?

De kaarten zijn momenteel nog identiek geschud. AS Roma wil graag door met Romelu Lukaku, maar de Romeinen hebben simpelweg de centen niet om de aanvaller definitief over te nemen van Chelsea FC. The Blues van hun kant willen héél graag af van Big Rom, maar enkel voor de gevraagde prijs. Newcastle United en enkele Saoedische clubs willen de veertig miljoen euro immers graag op tafel leggen.

Nochtans beweren de Italiaanse media dat er een teken aan de wand is. Lukaku heeft zijn hotelsuite immers verlaten en wil in een villa in de streek rond Casal Palocco gaan wonen. Klein detail dat in De Laars wordt vergeten: het gaat om een huurhuis. Met andere woorden: Lukaku gaat geen villa kopen in de buurt van Rome. Big Rom wil gewoon meer privacy. En dat is op hotel héél lastig.

Géén teken aan de wand

En dan nog zou een notariële akte niets betekenen. Tijdens zijn periode bij Internazionale FC investeerde Lukaku in maar liefst drie woningen. Eentje om zelf te betrekken en twee als vastgoedinvestering. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht denkt simpelweg al aan zijn leven na het voetbal. In dat opzicht is vastgoed één van de zaken waarin hij wil én kan investeren. En waar hij volgend jaar zal wonen? Hij weet het wellicht zelf niet...