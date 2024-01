Zeer slecht nieuws voor Liverpool en Egypte rond Mohamed Salah

Egypte nam het donderdag op tegen Ghana in de Afrika Cup. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel.

Op slag van rust kwam Egypte op achterstand toen Mohamed Kudus de score opende. Marmoush maakte er 1-1 van na de koffie, maar Kudus wiste de Egyptische voorsprong alweer snel uit. Uiteindelijk kon Mostafa Mohamed de 2-2 eindstand op het bord zetten.

Maar de grootste domper voor Egypte was het uitvallen van Mohamed Salah. Die moest in de 45e minuut het veld geblesseerd verlaten.

Hij zou een hamstringblessure hebben opgelopen. Het blijft nu afwachten of het niet te erg is. Ook Liverpool moet even nagelbijten en hopen dat hun sterspeler geen wedstrijden in de Premier League hoeft te missen.