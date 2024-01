Charles De Ketelaere is dolgelukkig in Italië: "Voel me echt goed, beter dan toen bij Club Brugge"

Na een zeer moeilijk eerste seizoen bij AC Milan lijkt Charles De Ketelaere weer tot leven te komen bij Atalanta Bergamo.

Charles De Ketelaere heeft dit seizoen al 7 doelpunten gemaakt en 5 assists gegeven (in alle competities), dankzij het vertrouwen van zijn coach Gasperini.

In een interview met La Gazzetta dello Sport legt De Ketelaere uit hoe alles voor hem veranderd is sinds hij bij Atalanta terechtkwam.

"Ik voel me echt goed op dit moment. Zelfs beter dan mijn laatste seizoen bij Club Brugge. Ik speel nu in een betere competitie, en dat zorgt ervoor dat ik ook stappen zet", vertelde de Rode Duivel. "Ik kreeg snel een goed gevoel, omdat iedereen achter mijn komst stond. Ik had nog andere opties, maar het was voor mij Atalanta of AC Milan."