Eupen moet 284 kilometer reizen voor zes minuten voetbal, Vandenbempt is spijkerhard voor 'supporters' RWDM

De harde kern van RWDM zorgde ervoor dat de wedstrijd tegen KAS Eupen niet werd uitgespeeld. En dus zal dat binnen enkele dagen achter gesloten deuren gebeuren. Maar het blijft een hallucinante zaak wat zich in Molenbeek afspeelde.

De harde kern van RWDM had op voorhand aangekondigd om actie te voeren en uiteindelijk zorgden ze ervoor dat de wedstrijd niet werd uitgespeeld. En dus zal dat pas later deze week gaan gebeuren, door de nieuwe reglementen.

Uiteindelijk werd beslist dat de resterende zes minuten zullen worden afgewerkt op woensdag om 15 uur, achter gesloten deuren in Molenbeek. Voor de spelers van KAS Eupen betekent dat dus een trip van 142 kilometer enkele reis voor zes minuten en wat extra tijd.

Bij Eupen beseffen ze dat het sowieso een groot nadeel is dat ze de wedstrijd niet op zondag konden uitspelen. Door het doelpunt van Renaud Emond hadden ze de match stevig in handen, woensdag kan het in zes minuten altijd een beetje anders lopen.

"Dit is een heel spijtige situatie, het is niet goed voor het voetbal", beseft ook technisch directeur Christoph Henkel van KAS Eupen bij Het Laatste Nieuws. "Maar we kunnen er niets aan veranderen."

Wie heeft de club ten schade gebracht?

Peter Vandenbempt was kritisch in zijn podcast voor het gedrag van de supporters van RWDM: "Het strafste was dat ze het hadden aangekondigd. Ik heb de moeite genomen het volle kwartier naar het hallucinante filmpje te kijken van de supporters vooraf. Het was een tragikomische show, de spelers moesten daar een kwartier naar staan luisteren."

"En dat moeten wij maar normaal vinden? Ze kondigen aan wat ze gaan doen en er is dus niemand die dat kan of probeert te voorkomen. Is er toch iemand opgepakt? Worden er dan toch stadionverboden uitgedeeld? Die fans denken dat ZIJ de club zijn ... Ik stel me de vraag wie de club RWDM zondag ten schade gebracht?"