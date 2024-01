Forfaitnederlaag na onlusten in degradatiekraker? Neen, de reglementen zijn gewijzigd - beslissing is gevallen

De wedstrijd tussen RWDM en KAS Eupen werd definitief gestaakt op zondag, nadat de harde kern van de thuisploeg tot twee keer toe dingen op het veld wist te werpen. Een vooraf aangekondigde actie met ernstige gevolgen.

De harde kern van RWDM had op voorhand aangekondigd om actie te voeren en tien minuten voor tijd gingen de poppen aan het dansen. Tot twee keer toe zorgden de supporters ervoor dat de wedstrijd moest worden stilgelegd.

Bij de tweede keer was het meteen definitief, Nathan Verboomen had weinig andere keuze dan de wedstrijd definitief te staken. Een forfaitnederlaag voor de Brusselaars, die 0-1 achtergekomen waren dankzij een doelpunt van Renaud Emond?

84’ Le match est arrêté temporairement en raison de jets d’objets pyrotechniques sur la pelouse. #RWDMEUP — RWDM (@RWDMolenbeek) January 21, 2024

Zo was het in ieder geval vroeger wel, maar ondertussen zijn de reglementen veranderd en zal de match niet via de groene tafel worden beslist. Na de lange strijd over de match tussen Charleroi en KV Mechelen in november 2022 is er beslist dat er op een andere manier zal worden omgegaan met dit soort zaken.

De match zou moeten worden uitgespeeld op maandag of dinsdag, zonder publiek, en vanaf de 84e minuut. En dus kunnen de Brusselaars zonder publiek tien minuten lang proberen alsnog een gelijkmaker of meer te versieren. Uiteindelijk is beslist dat de laatste minuten zullen worden gespeeld op woensdag om 15 uur.