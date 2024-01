Vooral het plan B voor Mbappé is hallucinant: 'Real Madrid heeft 250 miljoen euro (!) klaarliggen om drie spelers naar Spanje te halen'

Real Madrid wil komende zomer héél véél geld op tafel gooien. Florentino Perez wil uitpakken met drie absolute versterkingen. Geraamd kostenplaatje: 250 miljoen euro.

Fichajes weet dat Real Madrid al in vergevorderde onderhandelingen zit om Alphonso Davies en Leny Yoro naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. De sterkhouders van respectievelijk Bayern München en Lille OSC moeten samen zo'n 150 miljoen euro kosten.

En dan is er nog de prioriteit: aanvallende versterking. Sinds het vertrek van Karim Benzema zoekt Florentino Perez naar een diepe spits. Kylian Mbappé wordt hier al héél lang gezien voor die rol, maar stilaan is er twijfel rond de voorkeur van de Fransman.

Haaland als plan B?

De Koninklijke ziet in Erling Braut Haaland een alternatief voor Mbappé. We moeten er dan ook geen tekening bij maken dat zo'n transfer goedkoop is. Meer zelfs: met 100 miljoen euro - in het geval van Mbappé als tekenpremie - lijken de Spanjaarden er nog relatief goedkoop vanaf te komen.