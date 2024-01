Keuze Fredberg was logisch en onlogisch tegelijk: verhaal dat Anderlecht al heel seizoen achtervolgt

Is het doelmannenprobleem bij Anderlecht echt zo groot als nu wordt afgespiegeld? Het is vooral een situatie die ze zelf gecreëerd hebben. Maar de prestigetransfer van Kasper Schmeichel was voor Jesper Fredberg gewoon te mooi om te laten liggen.

Een transfer die hem nu toch wel achtervolgt. Fredberg kon de verleiding niet weerstaan om één van de beste keepers ooit uit zijn eigen land - die in de Premier League zowat alle prijzen pakte - binnen te halen. Iedereen wist toen de transfer aangekondigd werd dat Maxime Dupé eraan was voor de moeite. Sportieve keuze Hoe hard Brian Riemer ook zijn best deed om uit te leggen dat er een eerlijke concurrentiestrijd - zelfs nu nog - zou gebeuren. De keuze moest gemaakt worden en het zijn beiden keepers met hun tekortkomingen. Dupé is ontegensprekelijk de betere lijndoelman gezien het wiel des tijds Schmeichel toch wat heeft ingehaald. Daarentegen is Schmeichel de betere voetballer. Sportief gezien viel de keuze op de Deen omdat hij beter kon uitvoetballen. En het is nu ook niet dat Schmeichel de blunders heeft opgestapeld. Al worden de fouten wel telkens uitvergroot gewoon omdat Dupé begin dit seizoen wel punten leek te pakken. Schmeichel heeft - behalve op Antwerp - nog niet echt veel spectaculaire reddingen gedaan om paars-wit aan puntenwinst te helpen. Maar Dupé heeft ook laten zien dat hij in het spelsysteem van Riemer niet echt comfortabel is met de bal aan de voet. Zenuwachtig zelfs. Fout van Fredberg Dus ja, zolang beiden in de club zitten, zal de discussie blijven duren. Nu er interesse is van Nice (dat kan u HIER lezen) heeft Anderlecht wel oren om Dupé te laten vertrekken. Gewoon ook omdat hij het zelf wil en dat er dan een einde komt aan de oeverloze discussie. Schmeichel is er nu eenmaal, wil naar het EK met Denemarken, en heeft zijn ervaring mee. Voor volgend seizoen wil Fredberg opnieuw een jonge doelman met groeimarge en groot potentieel. Het was een les voor de jonge CEO: geen commotie creëren waar dat niet nodig is. Het is een fout die hij niet snel opnieuw zal maken. Je gaat ook geen international halen voor de concurrentie om Hazard aan te gaan. Voor de groepssfeer is dat niet bevorderlijk. Dupé mag donderdag immers nog een dijk van een wedstrijd spelen, voor zichzelf heeft hij de keuze al gemaakt. Hij wil deze maand nog weg. En geef hem eens ongelijk.