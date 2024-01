Anderlecht gaat waarschijnlijk nog ontevreden speler laten vertrekken: "Het was geen ideale situatie"

Anderlecht wil nog een paar spelers laten vertrekken, maar dat sleept voorlopig aan. Eentje die ze willen houden, heeft echter aangegeven dat hij wil vertrekken. Niet onlogisch gezien Maxime Dupé zijn situatie.

Dupé staat morgen nog in doel tegen Union. Mogelijk is dat zijn laatste match voor Anderlecht die hij zal spelen. Sinds de komst van Kasper Schmeichel zit hij immers op de bank en komt daar enkel in de Beker nog af. Dupé heeft dan ook aangegeven dat hij deze winter nog weg wil.

Brian Riemer begrijpt dat ook. "We hebben een goed gesprek met hem gehad. Hij heeft een dubbel gevoel. Hij wil spelen, maar is hier ook gelukkig. Het transfer window is nu open en we zullen zien hoe het gaat. We luisteren altijd naar de spelers."

Geen vervanger

Riemer weet ook dat de komst van Schmeichel erin gehakt heeft bij de Franse goalie. "Het was geen ideale situatie met Kasper, dat weten we ook. Maar toen Schmeichel aankwam konden we geen actie meer ondernemen. Nu dus wel. We hebben geluisterd naar zijn wensen, zoals we dat ook bij anderen doen. Mogelijk is hij er niet meer na 1 februari, mogelijk wel."

Zeker is het nog niet, maar er worden dus wel oplossingen gezocht. Anderlecht lijkt ook niet direct een vervanger te gaan halen. Het was sowieso de bedoeling om met Colin Coosemans als nummer 2 aan het seizoen te beginnen. Die zou dan weer een rijtje opschuiven.

Voor de toekomst wil Anderlecht weer een beloftevolle jonge doelman achter een ervaren doelman. Zoals met Bart Verbruggen, die even in de wachtkamer kon achter Hendrik Van Crombrugge.