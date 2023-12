Riemer geeft heel wat informatie vrij voor matchen tegen Standard: "Of Dupé zich kan bewijzen? Ik wil niet ontslagen worden hé"

Brian Riemer was heel openhartig voor de match tegen Standard. Natuurlijk niet over zijn opstelling, maar wel over wat er leeft over zijn kern. Zo krijgt Maxime Dupé de kans om zich te bewijzen en zich ook weer in de ploeg te spelen: "Ik wil niet ontslagen worden hé."

Riemer had al eerder gezegd dat Dupé donderdag in doel zal staan. "Hij staat daar omdat hij het verdient", aldus Riemer. "Hij was heel goed op training en is professioneel met de situatie omgegaan. Ik heb alle geloof in Maxime."

Schmeichel niet in selectie

Maar kan hij zich ook bewijzen voor een nieuwe kans als nummer 1? Dat was de vraag die iedereen bezighoudt gezien Schmeichel ook nog geen grootse indruk heeft nagelaten. "Kijk, ik zou hier heel graag nog heel lang aan het werk blijven", begon Riemer. "Ik wil niet ontslagen worden omdat ik niet de beste speler op het veld zet."

Schmeichel zit zelfs niet in de selectie. "Colin Coosemans verdient dat ook. Ik heb zoveel respect voor hem. Elke week zetten ik en mijn team de jongens op het veld die wij de besten vinden. Ik ga mijn eigen job niet riskeren. Ik ga niet zeggen dat iedereen het ermee eens is, maar zo liggen de zaken."

Daarnaast is Yari Verschaeren ook fit om te starten. "Hij is 'good to go'. Hij zal ook in één van de twee wedstrijden starten", gaf Riemer al mee.

Hazard kan niet trappen

Thorgan Hazard is dan weer nog niet helemaal fit. "Ik ga helemaal open met jullie zijn: hij heeft een klein probleem. Niks gevaarlijk. Hij kan voluit lopen, maar niet op een bal trappen. Dat is nogal problematisch. Het is ook niet dat hij het erger kan maken, maar hij heeft te veel pijn. Hij zal er dus nog niet bij zijn."

Francis Amuzu maakt wel kans om op de bank te zitten. Anders zal het voor zondag zijn.