Mike Vanhamel valt uit de lucht als hij hoort dat hij voor de rechtbank veroordeeld is

Mike Vanhamel voetbalt momenteel bij La Louvière in eerste nationale. Vandaag stuurde hij zijn kat naar de rechtbank.

Mike Vanhamel moest vandaag voor de politierechtbank in Leuven verschijnen. Alles draaide rond een verkeersovertreding op 13 januari van vorig jaar.

Er was discussie over wie op dat moment achter het stuur zat van de wagen. Vanhamel had 15 dagen de tijd om te reageren, maar deed dat niet, waardoor de zaak voor de politierechter kwam.

“De politie belde me een half jaar geleden op voor de verkeersovertreding”, legt Vanhamel uit aan Het Nieuwsblad. “Op de camera was duidelijk te zien dat ik niet achter het stuur zat, maar mijn echtgenote.”

Vanhamel heeft immers een auto van de club, waardoor hij met zijn eigen wagen nooit veel rijdt. De politie stuurde daarvoor een brief, maar die zou volgens Vanhamel zoek geraakt zijn.

De doelman zegt ook niet op de hoogte te zijn geweest van de rechtzaak van vandaag. “Een vriend stuurde me om te vragen wat ik had uitgestoken. Ik was net zo verbaasd als de rest toen ik het nieuws las. We zijn nu de procedure opgestart om verzet aan te tekenen. Dat is nog wat papierwerk, maar dat komt helemaal in orde.”

Vanhamel werd bij verstek veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van een maand, maar door het verzet zal de zaak opnieuw moeten voorkomen voor de rechtbank.