OFFICIEEL: KV Kortrijk stelt nieuwste transfer voor, die meteen mooie woorden heeft voor de fans

KV Kortrijk heeft zijn nieuwste winterversterking beet. Na Haruya Fujii komt er nog een Japanner bij de club.

KV Kortrijk staat momenteel alleen laatste in de Jupiler Pro League. Om het behoud af te dwingen is er versterking nodig, en die is er ook gekomen. Na Haruya Fujii stellen de Kerels nu opnieuw een Japanner voor.

Zo komt Ryotaro Tsunoda KVK versterken. Hij wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd van Cardiff City dat hem nog maar net over heeft genomen van Yokohama F. Marinos. Hij werd met die club in Japan al eens kampioen.

Tsunoda is een 24-jarige centrale verdediger. Hij zal met het rugnummer 33 aantreden, meldt de club. De Japanner reageerde in een video al even kort op zijn aanstelling. "Ik ben klaar om te vechten voor deze club. Ik zal er alles aan doen om KVK in eerste te houden. Come on you reds!"