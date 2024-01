Opmerkelijke transfer in de maak? 'Clubs in de strijd om aanvaller van KV Kortrijk'

Zo zou David Henen een transfer naar Turkije kunnen versieren. De aanvaller kan rekenen op interesse van verschillende clubs uit de Süper Lig.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri willen Konyaspor en Gaziantep FK hem graag overnemen. De clubs zouden strijden om zijn handtekening. Beide ploegen hebben hem een contract voorgelegd tot juni 2025, meldt Tavolieri.

Henen speelt sinds januari 2022 bij KV Kortrijk. Dit seizoen kampte hij al met heel wat blessureleed en kwam hij maar weinig aan spelen toe. In totaal speelde hij al 32 wedstrijden voor de Kerels, maar hij kon nog niet scoren. Wel gaf hij drie assists.

🇧🇪 David Henen choose for Turkey !

Big competition currently underway between #Konyaspor🐉 and #GaziantepFK for the Belgian winger of #KVKortrijk. Both Turkish clubs made a contract offer until June 2025.

🇹🇷 Battle 🔛… #mercato #KVK #JPL #süperlig pic.twitter.com/wwRQQXlusJ