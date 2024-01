Stevige kritiek op Antwerp-spelers vanuit onverwachte hoek: "Soms moet je niet met je ballen denken"

Er is heel wat te doen rond Marc Overmars. De TD van Antwerp werd onlangs wereldwijd geschorst wegens grensoverschrijdend van in zijn tijd bij Ajax.

Eerst werd Marc Overmars enkel in Nederland geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Die sanctie werd uitgebreid en nu mag hij een jaar lang wereldwijd geen voetbalzaken meer uitvoeren.

Om hem een hart onder de riem te steken, maakten supporters van Antwerp een spandoek waarop te lezen stond: "Overmars, voor altijd achter je". Na het duel tussen Antwerp en Charleroi (4-1), hielden ook de spelers van de Great Old het spandoek omhoog. Dit lokte al heel wat reacties uit, nu ook uit de politiek.

Zuhal Demir, Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme reageerde op Facebook fel op het spandoek. "Voetballers en supporters die achter een man gaan staan die veroordeeld werd voor grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen. 'Voor altijd achter je', staat er op het spandoek. Ik heb daar zo mijn vragen bij. 'Zouden ze dat ook zeggen als hun zus of dochter een dickpick, van Marc zou toegestuurd krijgen?', bijvoorbeeld", stelt ze op Facebook.

"Of zouden ze dan helemaal hooligan gaan op Marc? Soms kan je maar beter niet met je ballen denken. Grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld is degoutant. Punt. En de meeste mensen staan achter slachtoffers", besluit Zuhal Demir.