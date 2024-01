Filip Joos weet niet of Atletico Madrid wel de juiste stap is voor Arthur Vermeeren: "Dan gaat er bij mij toch altijd een noodklok af"

Arthur Vermeeren staat dicht bij een transfer naar Atletico Madrid. Er is een akkoord op clubniveau, nu ligt de bal in het kamp van de speler.

Velen gaven al hun eerlijke mening over de mogelijke transfer. Nu deed ook Filip Joos dat. "Als hij naar Leipzig of Leverkusen had kunnen gaan, had ik gezegd: niet twijfelen. Maar bij de naam van Atletico Madrid gaat er bij mij toch altijd een noodklok af. Dan zeg ik: oei, denk er toch maar over na", vertelde hij bij de podcast 90 Minutes.

Atletico Madrid heeft met coach Diego Simeone een heel eigen manier van spelen. "Want van het kransje Europese topclubs is Atletico toch nog altijd de ploeg waar je het minst de bal hebt", merkt Joos op.

"Ik weet dat Simeone probeert om te evolueren naar een meer aanvallende speelstijl, maar de échte Simeone zien we in de topmatchen toch altijd weer naar boven komen. Dan ben ik liever speler van Barcelona dan van Atletico. Dat heb ik vaak genoeg gezien in de duels tussen beide teams."