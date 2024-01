Goed nieuws voor Union SG en KRC Genk, slecht nieuws voor STVV met oog op Limburgse derby

De Afrika Cup blijft verrassen. Voor sommige clubs in ons land is dat goed nieuws, voor andere ploegen dan weer slecht.

Zo mag Union SG blij zijn dat Algerije dinsdag niet kon winnen van Mauritanië. Het werd 1-0 voor Mauritanië. Hierdoor zit de Afrika Cup erop voor Mohamed Amoura en Algerije. Goed nieuws voor Union dat zijn goudhaantje terug kan gebruiken.

Goed nieuws voor Union SG, slecht nieuws voor STVV

Voor STVV betekende de uitschakeling van Algerije dan weer minder goed nieuws. Mauritanië is door de overwinning (de eerste ooit op het tornooi) een van de beste derdes en stoot door. Hierdoor zal Sint-Truiden Abou Koita moeten missen voor de Limburgse derby tegen KRC Genk. Hij mag met Mauritanië nog wat langer blijven.

Bij KRC Genk komen Joseph Paintsil en Alieu Fadera ook terug in de ploeg. Ghana strandde ook op de derde plaats in zijn groep, maar twee punten volstaan niet om door te stoten. Fadera eindigde met Gambia laatste in de poule met 0 punten.