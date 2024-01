🎥 De duidelijkste rode kaart ooit? Bekijk de perfecte worstelsprong van Mac Allister op Dolberg

Union moest tegen Anderlecht - bij een 1-0-stand - nog een uur met tien man verder. Kevin Mac Allister pakte misschien wel de duidelijkste rode kaart in de geschiedenis van het Belgisch voetbal.

Sowieso had Union met tine gestaan, want Dolberg kreeg eerst nog balvoordeel nadat Burgess al een fout op hem gemaakt had. Maar Mac Allister redde zijn Britse ploegmakker door zelf maar voor de rode kaart te gaan.

De Argentijn sprong met een perfecte WWE-sprong in de rug van Dolberg en werkte hem zo tegen de grond. Uiteraard kwam er nog het obligatoir discussiëren bij, maar zelfs Mac Allister moet geweten hebben dat hier niets aan te doen was.

Gelukkig voor hem kwam hij nog net op tijd voor Dolberg in de zestien stond of er was ook nog een penalty uit voort gekomen.