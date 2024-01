De meest opmerkelijke reactie na Union-Anderlecht: "Zo'n bekertje op het veld is toch niet zo erg? Dat hoort erbij"

De wedstrijd tussen Union en Anderlecht werd een kwartier stilgelegd toen supporters van Anderlecht met bekertjes gooiden naar doelman Anthony Moris. De meesten veroordeelden die acties, maar Zeno Debast hield er een andere mening aan over.

Debast kon de frustratie van de fans wel begrijpen. 8-0 in een Brusselse derby over de laatste 2,5 jaar... da's een vernedering. "Mijn persoonlijke mening over die bekertjes? Zo erg is dat toch niet? Behalve als ze de doelman raken natuurlijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is de sfeer van zo'n derby. Voor mij moest die wedstrijd niet stilgelegd worden, maar dat werd van bovenaf beslist", aldus Debast.

Hij had wel nog andere visies op bepaalde fases. Over de penalty bijvoorbeeld. "Ik raak hem licht, maar hij kon nog een stap zetten. Dat zei de scheidsrechter me ook, maar op de beelden zag hij dat ik hem raakte. In vertraging is alles natuurlijk een fout."

Al was hij wel eerlijk over de wedstrijd. "Na de rode kaart leek het niet dat we een man meer hadden. Dat zou niet mogen. Al mogen we nu niet doen alsof alles negatief is. Zondag hebben we nog een match. Deze match moeten we vergeten."