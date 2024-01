KV Oostende krijgt dan toch een keer (een beetje) goed nieuws en mag daardoor strijdvaardig blijven in Challenger Pro League

KV Oostende heeft de voorbije maanden heel wat klappen te verwerken gekregen, maar af en toe is er ook goed nieuws. Dat kregen ze nu ook van de voetbalbond, al zijn er ngo steeds veel problemen.

KVO moest deze week verschijnen voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) naar aanleiding van de aftrek van negen punten, het transferverbod en de beperking op de zogenaamde ‘squad size limit’ (aantal aan te duiden kernspelers) door de Licentiecommissie.

Dinsdag werd - na een lange zitting volgens De Kustboys zelf - nog geen beslissing genomen in het dossier. Ondertussen is er wél duidelijkheid gekomen en dat levert toch best wel wat goed nieuws op voor KV Oostende.

De Kustboys laten weten via de sociale media dat ze drie punten hebben teruggekregen, waardoor ze opnieuw wat naar boven kunnen gaan kijken in de stand in de strijd tegen degradatie. Ze blijven wel nog op -6 punten staan.

De andere straffen blijven wel staan, laat KVO nog weten op haar webstek: "Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) heeft geoordeeld in de zaak rond de aftrek van negen punten. KVO recupereert drie punten en komt zo dus op een puntentotaal van 13. Daarnaast oordeelde het C-sar ook over het transferverbod en de beperking op de zogenaamde ‘squad size limit’. Die straffen blijven geldig."