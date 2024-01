Ook Deila laat zich uit over 'Nusa-transfer' en heeft één eis: "Dat is het beste voor hem"

Ronny Deila weet dat er nog heel wat speelt in zijn kern. Met in het bijzonder Antonio Nusa die in de belangstelling staat van heel wat Premier League-clubs, Tottenham op kop. De Noor werd er op zijn persconferentie naar gevraagd.

Deila ziet dat Nusa zich - in tegenstelling tot de zomer - niet uit zijn lood laat slaan. "Hij gaat er goed mee om. Het wordt interessant nu en in de zomer om te zien wat er gebeuren. Dit gebeurt echter boven mijn hoofd. Hij is nu gefocust en wil beter worden. Op dit moment denk ik dat hij hier goed zit", aldus Deila.

Al is een verkoop nu en een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen niet uitgesloten. Dat is iets waar Deila mee zou kunnen leven. "Het is voor hem heel belangrijk dat hij hier kan doorgaan. Ik denk niet dat hij zal vertrekken nu. Hij is een belangrijke speler voor ons", klonk het.

"Hij gaat er heel goed mee om en dat is niet makkelijk. Dat willen we voor hem als club. Hij moet een beslissing maken en zich dan concentreren op Club. We zullen hem nu - denk ik tot juni bij ons houden en hem nog meer voorbereiden op wat gaat komen."