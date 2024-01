Antwerp-spelers spreken zich uit over Arthur Vermeeren en Atlético Madrid

De mogelijke overstap van Arthur Vermeeren naar Atlético Madrid zal ook de andere Antwerp-spelers wel wakker schudden. Het is dus wel degelijk mogelijk dat grote Europese clubs spelers komen wegplukken op de Bosuil.

De potentiële transfer van Vermeeren is voor iedereen bij Antwerp al een bijzondere belevenis. Denken ze in de spelersgroep dat het er effectief van gaat komen? "Ik weet het niet. Atlético Madrid is natuurlijk een grote ploeg. We hopen gewoon op het beste voor Arthur en zien wel wat er gebeurt", aldus Chidera Ejuke.

© photonews

De Nigeriaan trekt geen voorbarige conclusies. In elk geval zag hij geen plotse verandering in het gedrag van Vermeeren. "Hij doet wat hij normaal doet. Ik heb het al vaker gezegd: hij is een geweldige kerel, een geweldige voetballer. Iedereen vindt het nieuws rond hem wel spannend, maar laten we maar afwachten wat er gebeurt."

Net als Ejuke zag ook Jurgen Ekkelenkamp dat de Belofte van het Jaar dezelfde rustige persoonlijkheid bleef in zijn mogelijk laatste dagen als voetballer in België. "Hij deed gewoon zoals normaal. Hij had goed getraind. Hij was gewoon goed bezig met Antwerp. Het is een beetje zijn ding, ik heb er niet zoveel over te zeggen."

Woensdag was Vermeeren nog aanwezig bij in de bekermatch in Leuven. Hij zonderde zich daar toch wat af, met een kap over zijn hoofd, zo leek het. "Misschien had hij het koud", lacht Ekkelenkamp.