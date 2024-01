Wie wint de Cup? Alle datums in de Beker van België zijn bekend, al kunnen Club Brugge en Union nog Europees roet in het eten strooien

Union SG is de vierde halvefinalist in de Beker van België. En dus is de 'road to the final' nu helemaal uitgedokterd, inclusief de speeldata. Al kan er nog roet in het eten gestrooid worden als de Belgische teams het goed doen in Europa.

Union SG klopte RSC Anderlecht met 2-1 en is zo de vierde halvefinalist in de Croky Cup. In de halve finales nemen ze het op tegen Club Brugge, de andere halve finale is er eentje tussen Oostende en Antwerp. Voor de halve finales werken we met heen- en terugwedstrijden, waardoor de drukke maand februari voor Union SG nog wat drukker is geworden. EInd februari weten we welke twee ploegen op donderdag 9 mei de bekerfinale zullen spelen in het Koning Boudewijnstadion. Club Brugge – Union (07/02)

KV Oostende – Antwerp FC (08/02)



Union – Club Brugge (28/02)

Antwerp FC – KV Oostende (29/02)

Al is het zelfs nog niet helemaal zeker dat de bekerfinale wel op die dag kan plaatsvinden. Union of Club Brugge zal namelijk een van de twee finalisten zijn, en die twee ploegen zijn op dit moment Europees nog actief in de Conference League. De halve finales van de Conference League staan namelijk ingepland op 2 en 9 mei. Als Union SG of Club Brugge de halve finales in Europa halen én ook de bekerfinale wisten te halen, dan schuift de bekerfinale door naar maandag 20 mei.

