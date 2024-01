De spanning stijgt in Charleroi: Ultras komen met niet mis te verstane boodschap voor het bestuur

De situatie in Charleroi is gespannen. Een deel van de supporters uit felle kritiek op de leiding van Mehdi Bayat. Ze willen echter geen olie op het vuur gooien. Ze willen alleen een zeer duidelijke boodschap overbrengen.

Charleroi staat op de 12e plaats in de Pro League en staat op het punt om een beslissende wedstrijd te spelen tegen Club Brugge thuis (20:45 uur). De wintermercato is ook rampzalig: de club heeft nog geen enkele speler aangetrokken, terwijl er beloftes waren gemaakt in verband met versterking.

Om het nog erger te maken, zijn er recentelijk ook beslissingen genomen door Mehdi Bayat die niet in de smaak vielen. Met name de beslissing om afscheid te nemen van de voormalige aanvoerder Damien Marcq.

Voor de wedstrijd van zaterdag hadden de Storm Ultras de directie gevraagd om een sfeeractie op te mogen zetten om Marcq te bedanken, maar dat werd geweigerd.

In een communiqué dat zaterdag werd gepubliceerd, enkele uren voor de wedstrijd tegen Brugge, heeft de Ultra-groep zijn ongenoegen nog maar eens geuit. De groep roept niet op tot wangedrag, maar vraagt wel duidelijk om het vertrek van Bayat.

"Het is niet de bedoeling dat het daar beneden uit de hand loopt. Gezang, druk, ja. Vernieling... nee. We weten dat het gespannen zal zijn, maar we moeten het beheersen. Het is niet de bedoeling dat hij (Bayat) als slachtoffer wordt gezien."

"Wat willen we? Zijn vertrek of een datum. En het meest dringend: een volledige afstand van het sportieve aspect. Met een echte sportdirecteur, die een budget heeft - al is het laag -, die vrij kan werken en kan samenwerken met het huidige personeel. Kortom, deze mooie droom lijkt illusoir met de almachtigheid, afhankelijkheid, dictatuur... van Mehdi."