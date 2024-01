Hans Vanaken geeft complimenten maar ook nog kritisch over Club Brugge: "Dat was in oktober en november te weinig"

Het zijn weer fijne tijden voor Club Brugge en Hans Vanaken. De aanvoerder beseft dat er soms goede resultaten nodig zijn om tot beter voetbal te komen. Op beide vlakken zit het momenteel wel goed.

In Charleroi heeft Club Brugge een mooie show gegeven. "We wisten dat ze de eerste minuten het publiek achter zich zouden proberen krijgen, maar hebben dat de kop kunnen indrukken. We hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt. Het is goed voor het vertrouwen en voor iedereen fijn om zo te spelen", aldus Vanaken bij Eleven DAZN.

"We hebben langere tijd kunnen controleren dan bijvoorbeeld in Gent. We hadden het grootste deel van de wedstrijd de controle en zo kom je tot makkelijke overwinningen", was de logische analyse van de Club-kapitein. "Als je 0-3 voor staat, gaat het allemaal wat makkelijker."

We kunnen nog altijd verbeteren

Vanaken blijft wel met een kritische blik kijken. "Na de 0-4 kon het nog altijd beter, konden we nog meer de bal in de ploeg houden. We kunnen nog altijd verbeteren. We hopen dat nog te doen richting de play-offs. We weten dat resultaten het belangrijkste zijn. Dat was in de periode in oktober en november te weinig."

Club ging terug naar de basis, dat draaide goed uit. Ondertussen scoort Thiago blindelings. "De progressie die hij gemaakt heeft, is geweldig. Drie maand geleden werd gezegd dat hij er niets van kon. Nu is hij beslissend, kan hij de bal bijhouden. In alle facetten is hij gegroeid. Nu scoort hij in elke match, dan zit je al kort bij de overwinning."