Maidstone United beleeft het sprookje in de FA Cup dat ook veel fans in de Croky Cup willen zien

Er is niets mooier dan een lager geklasseerd team dat ver geraakt in de bekercompetitie. Dit sprookje is momenteel bezig met Maidstone United.

Maidstone United komt uit op het zesde niveau in Engeland. De semi-profs konden een enorme stunt bewerkstelligen. Ze wonnen namelijk met 1-2 op het veld van Ipswich Town die uitkomen in The Championship. Daar staat Ipswich op de tweede plaats achter Leicester City. Ze strijden dus vol voor de promotie naar de Premier League. Maidstone United eindigde de wedstrijd met amper 22% balbezit en twee schoten op doel. Deze waren uiteindelijk genoeg om voor een ongelofelijke stunt te zorgen. 😱 | Zesdeklasser (‼️) Maidstone United stoot door naar de laatste 16 van de #EmiratesFACup! ✨ pic.twitter.com/t7gScr0J6e — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 27, 2024