'Beerschot dicht bij versterking voor middenveld'

Beerschot is op zoek naar versterking. Een aanvaller heeft het al, nu is ook een middenvelder nadrukkelijk in beeld.

Beerschot haalde deze week Sekou Diawara binnen voor het aanvallende compartement. Nu lijkt de club ook dicht bij een nieuwe middenvelder te staan. Volgens Gazet van Antwerpen lijkt Beerschot de 23-jarige Dean Huiberts van het Nederlandse PEC Zwolle aan te trekken. Beerschot is niet de enige club die Huiberts wil aantrekken, maar Beerschot zou wel de beste papieren hebben, zo klinkt het. Huiberts speelde meer dan 60 wedstrijden in de Eredivisie, maar dit seizoen is hij bijzonder weinig aan spelen toe gekomen in zijn vijfde seizoen bij PEC. Vorig seizoen promoveerde hij met PEC van de Keuken Kampioen Divisie, dat kan hij dit jaar nog eens overdoen met Beerschot. Vorig jaar was hij goed voor 5 goals en 7 assists, maar dit seizoen stond hij maar één keer in het basiselftal en mocht hij nog maar vier keer kort invallen.